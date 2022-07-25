الصباح السياسي
الحموتي… آلة انتخابية في الظل
رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات يحظى بدعم واسع من قبل قيادة “البام” حافظ محمد الحموتي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، على مقعده الانتخابي، بعيدا عن ضجيج التجمعات الخطابية وتبادل الاتهامات، وهو الذي يحبذ الاشتغال في الظل أكثر، وله الفضل رفقة آخرين في المحافظة على وحدة الحزب، إبان ارتفاع حدة الصراعات بين تياراتأكمل القراءة »
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