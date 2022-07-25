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مجتمع

غرق أطفال في برك وقنوات غير محمية

منذ 3 دقائق
ارتفعت درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة، وارتفع معها ضحايا الغرق، خاصة في صفوف الأطفال، إذ سجلت عدد من المدن والأقاليم فواجع، تتعلق بغرق أطفال وشباب أثناء سباحتهم في قنوات مائية وبرك غير محروسة، تفتقد إلى أبسط شروط السلامة، يضاف إليها تسامح السلطات المسؤولة مع هذه السلوكات، ما يؤدي في كثيرأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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