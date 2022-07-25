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التحقيق في تلاعبات بأموال المبادرة

منذ دقيقة واحدة
جمعيات عجزت عن تبرير إنفاق اعتمادات تجاوزت 3 ملايير والأبحاث تكشف اختلالات في المحاسبة كشف افتحاص وثائق جمعيات وجود تلاعبات في أموال التنمية البشرية التي حصلت عليها لتمويل مشاريع لفائدة الشباب. وأفادت مصادر أن افتحاص بعض الفواتير والوثائق المرتبطة بتمويلات التنمية البشرية لفائدة الجمعيات المعنية بالأبحاث، أبان اختلالات في صرفأكمل القراءة »


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