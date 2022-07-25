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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 6 دقائق
< محروقات جانبت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الحقيقة عندما أكدت، في برنامج إذاعي، أن أسعار الغازوال بالسعودية، تصل إلى سعر يعادل 7 دراهم للتر، مشيرة إلى أنه على المشككين اللجوء إلى موقع "غلوبل بترول برايسز"، لكن بالرجوع إلى ذلك الموقع، تبين أن سعر الغازوال بالبلد، الذي أشارتأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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