أخبار الصباح
أخبار الصباح
< محروقات جانبت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الحقيقة عندما أكدت، في برنامج إذاعي، أن أسعار الغازوال بالسعودية، تصل إلى سعر يعادل 7 دراهم للتر، مشيرة إلى أنه على المشككين اللجوء إلى موقع "غلوبل بترول برايسز"، لكن بالرجوع إلى ذلك الموقع، تبين أن سعر الغازوال بالبلد، الذي أشارتأكمل القراءة »
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