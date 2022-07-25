الصباح الفني
“منعطف خطر” على “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد VIP”عن عرض الدراما البوليسية التشويقية “منعطف خطر” للمخرج السدير مسعود. ويضم العمل الفني عددا من الممثلين، منهم باسل خياط (يقوم بدور البطولة) وريهام عبد الغفور ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وحمزة العيلي وأحمد صيام وحنان سليمان وياسر علي ماهر وآدم الشرقاوي وآخرون. وتلاحق الأحداث قصة المحقق هشامأكمل القراءة »
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