أســــــرة
الكينوا مفيدة للمصابين بفقر الدم
الدكتور الزغاري ينصح بها بعد الإكثار من تناول اللحوم في عيد الأضحى شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول مادة “الكينوا”، التي أصبحت تعرف إقبالا كبيرا ضمن البرنامج الغذائي لبعض الأسر المغربية، موضحا أن لها عدة فوائد، أبرزها للمصابين بفقر الدم. وتحتوي “الكينوا”أكمل القراءة »
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