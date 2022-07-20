أســــــرة
رائحة الفم… ضريبة “الفاصيط”
الدكتور بنمنصور شدد على الاستعانة بخدمات الاختصاصيين وحذر من المراكز العشوائية من أكثر المشاكل التي تواجه بعض الذين يستعملون “الفاصيط”، للحصول على أسنان ناصعة البياض وجميلة، ظهور رائحة الفم المزعجة، والتي غالبا ما يفشلون في التخلص منها، إلا إذا تمت إزالة القشور التي توضع فوق السن. وقال الدكتور كمال بنمنصور،أكمل القراءة »
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