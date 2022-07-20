أســــــرة
استغلال المساحات المنزلية الفارغة
يقدم المختصون في الديكور مجموعة من الأفكار لاستغلال المساحات المهملة والفارغة في المنزل، والتي غالبا تتمركز تحت النوافذ، أو في زاوية من الغرفة، أو تكون في حالات أخرى عبارة عن حائط فارغ. في المساحة القريبة من النوافذ، ينصح المختصون في الديكور بوضع كرسي، ما يسمح بالاسترخاء، والإطلالة على الخارج، خاصةأكمل القراءة »
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