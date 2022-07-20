أســــــرة
سراويل بقصة تنورة
في كل مرة، يخرج خبراء الموضة ليؤكدوا أن قطعة معينة تعتبر نجم موضة الموسم، وهذه المرة اختاروا سراويل بقصة تنورة ليكون بمثابة نجم الصيف الحالي. ويعتبر الخبراء أن هذا النوع من السراويل، يمنح المرأة اطلالة أنيقة تعكس تفرد أسلوبها. وجاء في إحدى المجلات المهتمة بالموضة وآخر صيحاتها، أن السروال الذيأكمل القراءة »
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