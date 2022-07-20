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أســــــرة

الإلحاح بين الإيجابية والسلبية

منذ 7 دقائق
 أكد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” أن الإلحاح ينقسم إلى نوعين: أولهما ذو طابع إيجابي، وثانيهما ذو طابع سلبي. وعن الإلحاح بطابع إيجابي، قال علوي أمراني إنه يعتبر من الصفات المحفزة على النجاح والتطور وتحقيق أهداف معينة، تم تسطيرها سواء في الدراسة أو الحياةأكمل القراءة »


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