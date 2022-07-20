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أســــــرة

“إيتيكيت” الرحلات

منذ 9 دقائق
Portrait of tourist woman standing nearly window, looking to beautiful view with her luggage in hotel bedroom after check-in. Conceptual of travel and vacation.
يؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت” أهمية التقيد بعدة نصائح مرتبطة بالرحلات والسفر، مع أهمية تخصيص ميزانية معينة قبل الانطلاق، من أجل أن تمر الرحلة في أحسن الظروف. ويرتفع عدد المسافرين في الوقت من السنة بهدف الاستجمام وكسر الروتين، لكن قد يهمل بعض الناس قواعد “الإتيكيت” أثناء أي رحلة سياحية، مهماأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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