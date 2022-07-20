مجتمع
المصطافون يكتسحون شواطئ الجديدة
وافدون قضوا الليل بالحدائق بحثا عن غرفة للكراء مباشرة بعد عيد الأضحى، حطت وفود المصطافين والزوار من المدن الداخلية الرحال بالجديدة، هربا من موجة الحر التي ضربت المغرب عامة خلال الأسبوع الماضي. وزار المدينة نفسها، مواطنون من الجالية المغربية، مستغلين الانفراج الحاصل في الحالة الوبائية لفيروس كورونا والسماح لهم بالسفرأكمل القراءة »
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