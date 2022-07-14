fbpx
أســــــرة

  الإدمان الإلكتروني يهدد الأطفال

منذ 4 دقائق
  ترتفع مدة استعمال الأطفال للأجهزة الالكترونية خلال العطلة الصيفية، وهو ما يمكن أن يترتب عنه وصولهم إلى مرحلة الإدمان عليها، والدخول في دوامة من المشاكل التي يسببها هذا النوع من الإدمان. ويعتبر الاختصاصيون أنه من السهل، خلال العطلة الصيفية، وصول الطفل إلى مرحلة الإدمان الإلكتروني، إذا لم يجد شخصاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.