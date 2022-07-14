أســــــرة
الإدمان الإلكتروني يهدد الأطفال
ترتفع مدة استعمال الأطفال للأجهزة الالكترونية خلال العطلة الصيفية، وهو ما يمكن أن يترتب عنه وصولهم إلى مرحلة الإدمان عليها، والدخول في دوامة من المشاكل التي يسببها هذا النوع من الإدمان. ويعتبر الاختصاصيون أنه من السهل، خلال العطلة الصيفية، وصول الطفل إلى مرحلة الإدمان الإلكتروني، إذا لم يجد شخصاأكمل القراءة »
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