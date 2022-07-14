الرياضة
الجيش يدخل المنافسة على حمودان
قدم عرضا رسميا لجلبه بعد نهاية عقده مع طنجة دخل الجيش الملكي على خط منافسة الوداد والرجاء الرياضي على الظفر بخدمات أحمد حمودان، مهاجم اتحاد طنجة، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. وكشف مصدر مسؤول أن إدارة الجيش قدمت عرضا رسميا للاعب حمودان، من أجل التعاقد معه، دون أن يخفي دخول فريقينأكمل القراءة »
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