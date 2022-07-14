الرياضة
نهاية عقود 6 لاعبين بخريبكة
يعاني أولمبيك خريبكة بسبب نهاية عقود ستة لاعبين، دون النجاح في أخذ الموافقة من أجل تمديدها. وانتهت عقود الحارس محمد عقيد، ولاعبي خط الوسط جلال طشطاش وسعيد كرادة وحسام أمعنان وأنس الورداني، والمهاجم مصطفى اليوسفي. ولم يدخل أولمبيك خريبكة في مفاوضات من أجل تمديد هذه العقود، خاصة العناصر التي قدمتأكمل القراءة »
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