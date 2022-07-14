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أســــــرة

نصائح

منذ 3 دقائق
< تسمم يتعرض الأطفال لخطر التسمم الغذائي، الأمر الذي يقتضي اتباع عدة نصائح، منها غسل يدي الطفل قبل تناول الطعام والحرص على غسل الفواكه والخضر وإضافة قطرات من الخل لماء الغسيل، من أجل التخلص من آثار المبيدات ومحفزات نموها الكيميائية. وينصح أيضا بعدم ترك الطفل الفضولي خلال السنوات الأولى من العمرأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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