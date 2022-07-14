أســــــرة
نصائح
< تسمم يتعرض الأطفال لخطر التسمم الغذائي، الأمر الذي يقتضي اتباع عدة نصائح، منها غسل يدي الطفل قبل تناول الطعام والحرص على غسل الفواكه والخضر وإضافة قطرات من الخل لماء الغسيل، من أجل التخلص من آثار المبيدات ومحفزات نموها الكيميائية. وينصح أيضا بعدم ترك الطفل الفضولي خلال السنوات الأولى من العمرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا