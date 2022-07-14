الرياضة
التحكيم المغربي يتألق في “الكان”
كربوبي: الجميع تابع تفوق الحكمات المغربيات عقدت لجنة التحكيم التابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب الملحق للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لقاء إعلاميا مع الحكام المعينين لإدارة مباريات نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية، التي يحتضنها المغرب إلى غاية 23 يوليوز الجاري. وقالت المغربية بشرىأكمل القراءة »
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