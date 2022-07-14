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أســــــرة

تأقلم الكنة مع عادات الزوج

منذ 3 دقائق
تواجه تحديا أثناء محاولتها الاندماج مع تقاليد مختلفة  تختلف عادات وتقاليد الكثير من العائلات المغربية، إذ يمكن أن تتشبث عائلات جهة الشرق بعادات تختلف بشكل كامل عن عادات العائلات الصحراوية مثلا، وهو ما يمكن أن تترتب عنه بعض المشاكل بالنسبة إلى الوافدين الجدد على العائلة من قبيل زوجة الابن. وتواجهأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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