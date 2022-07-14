الرياضة
أسود اليد بربع نهائي “الكان”
هزموا الكامرون في أول اختبار والبوحديوي: هدفنا المونديال حقق المنتخب الوطني لكرة اليد تأهلا مستحقا، عقب تجاوز عقبة نظيره الكامروني ب34 هدفا مقابل 28 في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر. ورغم أن المنتخب الوطني حقق أفضليته في جولتي المباراة، إلاأكمل القراءة »
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