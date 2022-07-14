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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
500‭ ‬زوج‭ ‬بزفاف‭ ‬جماعي احتفل‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬زوج‭ ‬بزفاف‭ ‬جماعي،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ضم‭ ‬متزوجين،‭ ‬إذ‭ ‬حالت‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬دون‭ ‬زواجهم،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬سعيا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬كآبة‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بحسب‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭”. ‬ووضعت‭ ‬النساء‭ ‬أكاليل‭ ‬الزهور‭ ‬على‭ ‬رؤوسهن‭ ‬ولبسن‭أكمل القراءة »


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