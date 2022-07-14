الصباح الفني
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500 زوج بزفاف جماعي احتفل حوالي 500 زوج بزفاف جماعي، الأحد الماضي، في نيويورك، ضم متزوجين، إذ حالت جائحة كورونا دون زواجهم، وسط أجواء من الفرح سعيا للخروج من كآبة الأزمة الصحية التي سببها فيروس كوفيد 19 منذ ثلاث سنوات، بحسب “نيويورك تايمز”. ووضعت النساء أكاليل الزهور على رؤوسهن ولبسنأكمل القراءة »
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