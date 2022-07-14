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الرياضة

الناصري: مطالب مبينزا مبالغ فيها

منذ 3 دقائق
أنهى سعيد الناصري، رئيس الوداد، مسلسل الكونغولي غاي مبينزا، المتوج بلقب هداف البطولة، مؤكدا أن مطالبه المالية من أجل التمديد تجاوزت حدود المعقول. وأكد الناصري، في حوار مع أحد المواقع، أن إدارته بالفعل فعلت بند الشراء من أونتويرب، قبل أن تفاجأ بمطالب مبينزا المبالغ فيها. وقال “كانت بالفعل تجربة جميلةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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