الرياضة
الناصري: مطالب مبينزا مبالغ فيها
أنهى سعيد الناصري، رئيس الوداد، مسلسل الكونغولي غاي مبينزا، المتوج بلقب هداف البطولة، مؤكدا أن مطالبه المالية من أجل التمديد تجاوزت حدود المعقول. وأكد الناصري، في حوار مع أحد المواقع، أن إدارته بالفعل فعلت بند الشراء من أونتويرب، قبل أن تفاجأ بمطالب مبينزا المبالغ فيها. وقال “كانت بالفعل تجربة جميلةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا