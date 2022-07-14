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الرياضة

فشل انتقال بانون إلى قطر

منذ 3 دقائق
اللاعب ينضم إلى تداريب الأهلي فشلت صفقة انضمام الدولي بدر بانون، إلى نادي قطر، قادما إليه من الأهلي، ليواصل مسيرته في الدوري المصري. وذكرت تقارير صحافية مصرية أن قطر قدم عرضا مغريا، في حدود ثلاثة ملايير للتعاقد مع بانون، قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ، لينضم اللاعب لتداريب الأهلي، الذيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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