الرياضة
الحارس كبيري أول انتداب لآسفي
خلاف بين أعضاء المكتب حول من له الحق في إجراء الانتدابات أنهى المكتب المسير لأولمبيك آسفي مفاوضاته مع الحارس خالد كبيري علوي، بالاتفاق على توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن الحارس السابق لشباب السوالم حل بآسفي، أول أمس (الثلاثاء)، وعقد جلسة مع رئيس الفريق بحضورأكمل القراءة »
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