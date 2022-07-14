الرياضة
الفتح يستعد للوداد بالرباط
قرر الفتح الرياضي مواصلة استعداداته لمباراة الوداد الرياضي، لحساب نصف نهاية كأس العرش، المقرر إجراؤها في 20 يوليوز الجاري بفاس، بمركز تكوين الفريق بالرباط. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفتح الرياضي حاولوا البحث عن ملعب لإجراء الاستعدادات بفاس، غير أنهم لم يجدوا مكانا مناسبا، الشيء الذي دفعهم إلى البقاء بالرباط، والاستفادةأكمل القراءة »
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