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الرياضة

الزمامرة ينتدب لاعبا من ليبيا

منذ 3 دقائق
يواصل نهضة الزمامرة تعزيز صفوفه، قبل الانطلاقة الرسمية لفترة الانتقالات الصيفية في فاتح غشت المقبل. وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الفريق الدكالي تعاقدت مع اللاعب منير وثيق العائد من تجربة احترافية بالدوري الليبي، والذي وقع عقدا احترافيا لموسمين، وجاء ذلك بعد الاقتناع بمؤهلاته من قبل الطاقم التقني. ويوظف وثيق مهاجما،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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