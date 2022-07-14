fbpx
الصباح الفني

دياز‭: ‬هربت‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬

منذ 6 دقائق
كاميرون‭ ‬دياز‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
قالت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬كاميرون‭ ‬دياز‭ (‬49‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬استغلالها،‭ ‬دون‭ ‬علمها،‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬عارضة‭ ‬أزياء‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬الشهرة‭.‬ وأوضحت‭ ‬الممثلة،‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬للتمثيل‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ “‬ساكند‭ ‬لايف‭” (‬حياة‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬إنها‭ ‬وقبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.