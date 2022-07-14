الصباح الفني
دياز: هربت المخدرات إلى المغرب
قالت الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز (49 عاما)، إنه تم استغلالها، دون علمها، في تهريب المخدرات، عندما كانت عارضة أزياء في باريس، قبل دخول عالم الشهرة. وأوضحت الممثلة، التي عادت للتمثيل بعد غياب دام نحو 8 سنوات، في مقابلة مع برنامج “ساكند لايف” (حياة ثانية)، إنها وقبل المشاركة في أول فيلمأكمل القراءة »
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