الرياضة
السوالم يتمسك بالرياحي
أكد مصدر من إدارة شباب السوالم، أن عماد الرياحي ما زال مستمرا مع الفريق، إذ يعد من العناصر الشابة التي قدمت مستويات جيدة في الموسم الماضي، وساهمت في تحقيق البقاء قبل ثلاث دورات عن نهاية البطولة. وحسب إفادة المصدر نفسه، فإن شباب السوالم متشبث بالرياحي الذي لم يتلق أي عرضأكمل القراءة »
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