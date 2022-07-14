أســــــرة
الأطفال والأعمال المنزلية… آراء متباينة
المختصون في التربية يسلطون الضوء على أهمية تعلمهم بعض المهارات تتباين آراء الآباء بشأن إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية، إذ هناك من يرغب في الحفاظ على طفولة أبنائهم لأطول فترة ممكنة، من خلال السماح لهم باللهو والاستمتاع بالكثير من أوقات اللعب، بينما فئة ثانية ترى عكس ذلك. ويقول المختصون فيأكمل القراءة »
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