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عنبر في “أعمل إيه” استأنفت الفنانة نهال عنبر، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أعمل إيه” المكون من 45 حلقة، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة “سينرجي”. ويشارك في بطولة المسلسل صابرين، وخالد الصاوي، وسهير المرشدي، وندى بسيوني، ودنيا المصري، ونور إيهاب. يذكر أن آخر أعمال نهالأكمل القراءة »
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