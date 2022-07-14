ملف الصباح
ثلاثة أسئلة: ”النية” و”الهمزة”
ما هي أنواع النصب والاحتيال التي يتعرض لها المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هناك أنواع كثيرة من النصب، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الفورية أو من خلال المسابقات، التي يتم تداولها. ويلاحظ استفحال ظاهرة النصب مع ارتفاع عدد مستعملي الأنترنت، علما أن هناك محاولات للنصبأكمل القراءة »
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