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ملف الصباح

ثلاثة أسئلة: ‭”‬النية‭” ‬و‭”‬الهمزة‭”‬

منذ 3 دقائق
عبد الحق بنطالب
‭‬ما‭ ‬هي‭ ‬أنواع‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المغاربة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي؟ هناك‭ ‬أنواع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬النصب،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬التطبيقات‭ ‬الفورية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسابقات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭. ‬ويلاحظ‭ ‬استفحال‭ ‬ظاهرة‭ ‬النصب‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬مستعملي‭ ‬الأنترنت،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬للنصب‭أكمل القراءة »


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