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اذاعة وتلفزيون

“حامل اللقب” على “شاهد VIP”

منذ 3 دقائق
أعلنت منصة “شاهد VIP” عن خريطة برامجها احتفالا بعيد الأضحى، وتضم سلسلة من الأفلام السينمائية، التي تعرض لأول مرة وكذا مسرحية جديدة. ومن بين الأفلام الجديدة على المنصة فيلم “حامل اللقب” الذي يجمع هشام ماجد ودينا الشربيني وأحمد فتحي ومحمد سلام، بمشاركة ويزو وعماد رشاد وليلى عز العرب ومحمد ثروت،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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