ملف الصباح
حملة ضد حسابات مزورة
أطلقها “فيسبوك” بعد الارتفاع الملحوظ لسرقات المعطيات الخاصة تعرف مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنة الجارية، ارتفاعا كبيرا في عمليات النصب والاحتيال، أكبرها عمليات اختراق الحسابات وسرقة المعلومات الخاصة. وعانى كثيرون في بداية المنتصف الأول من السنة الجارية، بسبب سرقة حساباتهم واختراقها بشكل متكرر، إذ عزا مختصون الأمر إلى ارتفاع «النصابة»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا