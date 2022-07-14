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ملف الصباح

حملة ضد حسابات مزورة

منذ 3 دقائق
أطلقها “فيسبوك” بعد الارتفاع الملحوظ لسرقات المعطيات الخاصة تعرف مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنة الجارية، ارتفاعا كبيرا في عمليات النصب والاحتيال، أكبرها عمليات اختراق الحسابات وسرقة المعلومات الخاصة. وعانى كثيرون في بداية المنتصف الأول من السنة الجارية، بسبب سرقة حساباتهم واختراقها بشكل متكرر، إذ عزا مختصون الأمر إلى ارتفاع «النصابة»أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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