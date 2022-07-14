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حوادث

تعنيف شقيقتين وتهديدهما بالاغتصاب

منذ 3 دقائق
المتهم هاجم شقتهما رفقة أسرته احتجاجا على “صخب طفولي” أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، الضابطة القضائية، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول شكاية تقدمت بها امرأتان تتضمن اتهامات خطيرة موجهة لجارهما وزوجته وابنته بالاعتداء عليهما وتهديدهما بالاغتصاب والقتل. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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