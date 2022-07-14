اذاعة وتلفزيون
الأمن المائي في “الباحث”
برنامج على “الثقافية” يرصد حلولا علمية لاستغلال المياه اختار يونس البضيوي، معد ومقدم برنامج “الباحث” على “الثقافية” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تناول موضوع الأمن المائي في حلقة خاصة رصدت أهمية البحث العلمي في إيجاد حلول علمية لاستغلال أمثل للمياه. وتوقف البضيوي في برنامجه عن أهمية تدوير الماء، باعتبارهأكمل القراءة »
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