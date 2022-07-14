ملف الصباح
مواقع التواصل… شبكات للنصب والاحتيال
يتم توظيفها من أجل السرقة والقرصنة والابتزاز والمساومة ويقف وراءها مجرمون «بروفيسيونيل» لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد فضاء للتواصل والتعارف الافتراضي فقط، بل تحولت أيضا إلى وسيلة يتم توظيفها في العديد من عمليات النصب والاحتيال، التي يتعرض لها مستعملو هذه المنصات والمواقع، وتقف وراءها شبكات إجرامية “بروفيسيونيل”، تعرف كيفأكمل القراءة »
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