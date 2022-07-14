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ملف الصباح

مواقع‭ ‬التواصل‭… ‬شبكات‭ ‬للنصب‭ ‬والاحتيال

منذ 3 دقائق
العديد‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬وقعوا‭ ‬ضحية‭ ‬نصابين‭ ‬محترفين‭         ‬‭ (‬أرشيف‭)‬
يتم‭ ‬توظيفها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السرقة‭ ‬والقرصنة‭ ‬والابتزاز‭ ‬والمساومة‭ ‬ويقف‭ ‬وراءها‭ ‬مجرمون‭ ‬‮«‬بروفيسيونيل‮»‬ لم‭ ‬تعد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مجرد‭ ‬فضاء‭ ‬للتواصل‭ ‬والتعارف‭ ‬الافتراضي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تحولت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬وسيلة‭ ‬يتم‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬مستعملو‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬والمواقع،‭ ‬وتقف‭ ‬وراءها‭ ‬شبكات‭ ‬إجرامية‭ “‬بروفيسيونيل‭”‬،‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭أكمل القراءة »


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