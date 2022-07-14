حوادث
هجوم بمتفجرات على مطعم بن صديق
ملثمون يستهدفون أسرة الملاكم في بلجيكا وإطلاق النار على منزله ومحل تجاري للمرة الثانية على التوالي، هاجم مجهولون، صباح أول أمس (الثلاثاء)، مطعما يقع في “أنتويرب” ببلجيكا في ملكية أسرة جمال بنصديق، البطل العالمي في رياضة “الكيك بوكسينغ”، ما أدى إلى تدمير واجهة المحل وإلحاق خسائر مالية فادحة به. وهاجمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا