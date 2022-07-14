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وطنية

بوعياش: الأمن لم يواجه المهاجرين بالرصاص

منذ دقيقة واحدة
A picture taken on June 25, 2022, shows Moroccan security forces on the border fence separating Morocco from Spain's North African Melilla enclave, near Nador in Morocco. - The death toll following a mass attempt by a huge crowd of African migrants to cross from Morocco into Spain's Melilla enclave climbed to 18 yesterday, according to a new Moroccan toll. Around 2,000 migrants tried to storm the border separating Spain's Melilla enclave from Morocco on June 24, the first such attempted mass crossing into the territory since the two nations mended diplomatic ties in March. (Photo by Hicham RAFIH / AFP)
تغير في طريقة اقتحام جحافل المتسللين للمعابر وإسبانيا لم تقدم المساعدات برأت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قوات الأمن من استعمال الرصاص الحي في مواجهة جحافل المهاجرين السريين، الذين اقتحموا سياج معبر مليلية المحتلة. وقالت المسؤولة الحقوقية، في ندوة صحافية رعاها مجلسها أمس (الأربعاء) بالرباط، إن لجنة الاستطلاعأكمل القراءة »


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