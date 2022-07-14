وطنية
بوعياش: الأمن لم يواجه المهاجرين بالرصاص
تغير في طريقة اقتحام جحافل المتسللين للمعابر وإسبانيا لم تقدم المساعدات برأت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قوات الأمن من استعمال الرصاص الحي في مواجهة جحافل المهاجرين السريين، الذين اقتحموا سياج معبر مليلية المحتلة. وقالت المسؤولة الحقوقية، في ندوة صحافية رعاها مجلسها أمس (الأربعاء) بالرباط، إن لجنة الاستطلاعأكمل القراءة »
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