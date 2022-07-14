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“الساحر” يصل المغرب
اختيار أرفود لتصوير مشاهد أشهر مسلسل “فانتازيا” اختير المغرب لتصوير بعض مشاهد الجزء الثالث لأشهر مسلسل “الفنتازيا”، ويتعلق الأمر بمسلسل “الساحر”، والذي يجمع نخبة من الممثلين الأجانب. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فريق عمل المسلسل، سيحط، خلال الأيام القليلة المقبلة، الرحال بالمغرب، وبالضبط بمنطقة أرفود لتصوير مجموعة من المشاهد، بعد الانتهاءأكمل القراءة »
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