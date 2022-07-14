حوادث
مصرع أربعة شباب في حادثة بالشماعية
لقي أربعة شباب مصرعهم، إثر حادثة سير مروعة، في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، بتقاطع الطريق الجهوية 204 والطريق المؤدية إلى “حد لبخاتي” بالشماعية، إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين وسيارة كانت متوقفة نتيجة لعطب مفاجئ. وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن ثلاثة من الضحايا لقوا حتفهم في الحين، وذلك نتيجةأكمل القراءة »
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