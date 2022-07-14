اذاعة وتلفزيون
الخمليشي ونبات الصبار
أبدت الفنانة أسماء الخمليشي إعجابها الكبير بحديقة مخصصة لنبات الصبار، إذ نشرت مقطع فيديو أثناء تجولها بها على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وتقاسمت الخمليشي مع متابعيها صورا ضمن الفيديو ذاته لأنواع كثيرة من الصبار بأحجام وأشكال متنوعة، كما علقت قائلة “حديقة جميلة تضم نباتات رائعة من الصبار”. وشددت الخمليشي علىأكمل القراءة »
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