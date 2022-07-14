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وطنية

التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬للنقل‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬المنافسة

منذ 3 دقائق
المجلس‭ ‬اقترح‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الجهوي‭ ‬على‭ ‬النقل ‭(‬أرشيف‭)‬
مجلس‭ ‬رحو‭ ‬طالب‭ ‬بمحاربة‭ ‬التركيز‭ ‬ومراجعة‭ ‬نظام‭ ‬شركات‭ ‬التنمية أوصى‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬والإطار‭ ‬القانوني‭ ‬المنظم‭ ‬لشركات‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬بهدف‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬المهني‭ ‬عليها‭ ‬وإمدادها‭ ‬بالوسائل‭ ‬القانونية‭ ‬والمادية‭ ‬قصد‭ ‬الاضطلاع‭ ‬الأمثل‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تقنين‭ ‬السوق‭.‬ كما‭ ‬طالب‭ ‬المجلس،‭ ‬في‭ ‬رأي‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬النقل‭أكمل القراءة »


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