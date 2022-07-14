وطنية
التدبير المفوض للنقل تحت مجهر المنافسة
مجلس رحو طالب بمحاربة التركيز ومراجعة نظام شركات التنمية أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين السوق. كما طالب المجلس، في رأي حول قواعد المنافسة في تدبير النقلأكمل القراءة »
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