برقية تهنئة إلى الملك من خادم الحرمين الشريفين ومن ولي العهد السعودي

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن أعرب لجلالتكم عن أبلغ التهاني وأطيب الأماني بموفور الصحة والسعادة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات إنه سميع مجيب”.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية “يطيب لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن نعرب لجلالتكم عن أخلص التهـاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، سائلين الله أن يعيده على جلالتكم، وعلى شعبكم الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى أمتنا الإسلامية بالعزة والتمكين”.