كوفيد 19 : 3043 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3043 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 3610 أشخاص، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و573 ألف و721 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و347 ألف و94 شخصا، مقابل 24 مليون و860 ألف و671 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 2338 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و233 ألف و138 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و192 ألف و229 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1245)، والرباط سلا القنيطرة (653)، ومراكش آسفي (100)، وسوس ماسة (70)، والشرق (53)، وطنجة تطوان الحسيمة (218)، وفاس مكناس (317)، وبني ملال خنيفرة (83)، ودرعة تافيلالت (91)، وكلميم واد نون (21)، والداخلة وادي الذهب (24) وجهة العيون الساقية الحمراء (21).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بكل من جهة الدار البيضاء -سطات، وفاس مكناس.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 24 ألف و776 حالة، في حين تم تسجيل 26 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 153 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.9 في المائة.