fbpx
الأولى

60 يوما من الماء للبيضاء

منذ دقيقتين
بودريقة ينتقد بطء بركة ويكشف النقاب عن فحوى رسالة تحذير من “ليدك” للعمدة دق محمد بودريقة، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء، ناقوس الخطر بخصوص حالة التزود بالماء الصالح للشرب في المدينة، متوقعا الشروع في قطع الماء عن الصنابير خلال أسابيع قليلة، إذاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.