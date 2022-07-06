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60 يوما من الماء للبيضاء
بودريقة ينتقد بطء بركة ويكشف النقاب عن فحوى رسالة تحذير من “ليدك” للعمدة دق محمد بودريقة، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بالبيضاء، ناقوس الخطر بخصوص حالة التزود بالماء الصالح للشرب في المدينة، متوقعا الشروع في قطع الماء عن الصنابير خلال أسابيع قليلة، إذاأكمل القراءة »
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