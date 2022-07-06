الملك يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عثمان غزالي، وأصدق المتمنيات لشعب جمهورية القمر الاتحادية الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد اعتزازي بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية القمر الاتحادية، مؤكدا حرصي الدائم على العمل مع فخامتكم من أجل مواصلة تعزيزها وتطويرها في إطار روح التضامن والتعاون المترسخة بين شعبينا الشقيقين”.