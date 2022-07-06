الملك يهنئ الرئيس المالاوي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لازاروس تشاكويرا عن أخلص التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب المالاوي الشقيق باضطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة سانحة لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على السير قدما في ترسيخ علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا بحيث ترقى إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.