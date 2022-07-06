حوادث
تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة
أحالت فرقة أمنية تابعة لولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص، قاصران وشخص من ذوي السوابق، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد مصدر قضائي، أن وكيل الملك قرر، بعد إطلاعه على المحاضر المنجزة من قبل الضابطةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا