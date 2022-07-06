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حوادث

حيرة بسبب انتحار طلبة

منذ 17 ثانية
حبل المشنقة للهرب من الواقع وصمت وزارة الصحة يثير الريبة أصبحت أخبار الانتحار بمدن الشمال وجبال الريف، عادة دورية، وكأن سكان هذه المنطقة اتفقوا على الحل السهل، والمتمثل في الهروب من مشاكلهم الغامضة إلى حدود الساعة، عبر شنق أنفسهم أو تناول أدوية سامة قاتلة، الأمر الذي أصبح يطرح جملة منأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية



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