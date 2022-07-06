حوادث
15 سؤالا محيرا في اختلاس ملايير
مدقق الشركة الوطنية رفض الإجابة عنها والدفاع يعتبر أن التهرب منها التغاضي عن مسؤولين أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، مناقشة ومرافعات هيأة الدفاع في قضية اختلاس ثلاثة ملايير من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك الخاصة لوصاية وزارة النقل واللوجستيك، إذ ظل 15أكمل القراءة »
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