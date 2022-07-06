حوادث
إحباط محاولة إغراق آسفي بـ”القرقوبي”
تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أخيرا من وضع يد على صيد ثمين، يتمثل في أحد مروجي الممنوعات ومنها أقراص الهلوسة، على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، إذ مكنت هذه العملية النوعية، من إحباط محاولة إغراق المدينة بحبوب الهلوسة. وأوضحت مصار «الصباح»، أن عناصر الشرطة القضائية، وضعتأكمل القراءة »
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